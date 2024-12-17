與上海簽MOU 北市動物園擬以黑腳企鵝換小貓熊

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市政府與上海市政府今天在雙城論壇簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），台北市立動物園表示，預計以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，透過動物交換建立長期合作關係。

第15屆雙城論壇今天登場，在台北市長蔣萬安見證下，台北市副市長林奕華與上海市副市長華源簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」及「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」。

小貓熊部分，台北市立動物園說明，合作備忘錄內容包含動物交換、專業發展與人員交流3方向，從共同研究野生動物保育合作管理方案、適時提供物種相關飼養管理的技術指導與支持，以及透過動物交換建立照養、繁殖與醫療技術合作事宜等，發展長期合作關係。

台北市立動物園指出，園內小貓熊家族共有11隻個體，研判其中3對仍具繁殖能力，為確保園內小貓熊族群健康並增加遺傳多樣性，除去年與日本合作引進小貓熊「未來」，也刻正規劃以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊抵台。

智慧醫療部分，台北市衛生局表示，雙方將分享智慧醫療發展經驗，促進2市在數位化轉型、智慧醫院、遠距醫療等領域的合作與交流，並支持雙方智慧醫療領域專業人員互相觀摩學習，為台北及上海市民提供更優質、便捷的醫療服務。（編輯：戴光育）1131217