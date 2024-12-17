雙城論壇上海副市長稱兩岸一家人 陸委會：共軍擾台依舊
2024/12/17 18:48（12/17 19:01 更新）
（中央社記者李雅雯台北17日電）上海市副市長華源今天在雙城論壇提到「兩岸同胞從來都是一家人」、「兩岸一家親」；陸委會回應，如果是家人，就應該好好相處，不過這兩天共軍擾台依舊。
對於華源的發言，大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑向中央社表示，如果是家人，那就該好好相處；不過這兩天共軍機艦擾台依舊。如果不尊重彼此的生活方式，動輒用拳頭威脅，就算是家人也會愈來愈疏遠。
2024台北上海城市論壇（雙城論壇）今天上午在晶華酒店登場，上海訪團由華源率團。華源致詞時說，「兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，愈走愈近、愈走愈親」。他還釋出將推動上海居民赴台灣團隊遊的訊息。
在中午答謝宴，華源再提，「交流促進發展、合作共迎未來，相信在兩岸一家親的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗，兩地的合作一定會更加富有成效」。
上海訪團於中午答謝宴結束後參訪台北大巨蛋，參訪結束後前往松山機場，搭機離開台灣。（編輯：楊昇儒）1131217
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