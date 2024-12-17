雙城論壇以大巨蛋作結 上海團讚震撼華源感謝大家

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）2024雙城論壇，上海訪團參訪台北大巨蛋讚「很震撼」，認為多功能規劃很好；上海副市長華源在大巨蛋及松山機場入關前面對媒體喊話僅回「謝謝大家」，歡迎有機會訪上海。

2024台北上海雙城論壇今登場，在上午論壇、中午午宴後，北市府帶領上海團參觀台北大巨蛋，華源說「謝謝大家」；體育局長王泓翔會後受訪表示，上海團參觀投手丘、牛棚、選手休息室，市府也帶領他們到最高層的L4俯瞰整個巨蛋。

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王泓翔說，上海團覺得很震撼，讚大巨蛋是很現代化的體育館，且兼具運動及娛樂功能的多功能規劃很好，很多地方都值得學習與參考；媒體追問未來有無可能針對巨蛋進行交流，王泓翔表示有機會當然會評估。

隨後上海團前往松山機場，北市副市長林奕華、觀光傳播局長王秋冬送機，華源在入關前向媒體致謝「謝謝大家，大家辛苦了，歡迎有機會到上海來」；主團及之前分批前來的先遣團今天一起搭機離台。（編輯：張銘坤）1131217