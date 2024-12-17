雙城論壇上海答謝宴獨漏綠議員 白反對、藍贊同

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）雙城論壇上海訪團今天辦答謝宴，但未邀請民進黨北市議員惹議。民眾黨北市議員陳宥丞認為此舉不對，像彩虹少了一色。國民黨北市議員游淑慧說，上海方應為了避免為難而未邀請。

台北上海城市論壇上海訪團今天中午在台北君悅飯店設宴，邀請北市府局處首長、台北市議會正副議長戴錫欽及葉林傳，還有數名議員出席。不過，民進黨北市議員顏若芳昨天表示，這場午宴未邀請任何綠營議員，讓雙城論壇淪為「一言堂的媚中論壇」。

陳宥丞今天赴宴時接受媒體聯訪指出，上海副市長華源將雙城論壇形容為彩虹橋，但很可惜，這座橋少了綠色，也少了雙城論壇本應有的實質效果、即市政層面上的交流及政治意義上的對話空間。

他表示，雖然他與綠營黨派不同，但他認為沒有邀請民進黨「就是不對」，因為台灣是民主、自由的土地，應該要包容不同聲音，這也是台灣最寶貴、最需要守護的價值。

陳宥丞指出，前台北市長柯文哲任內會邀請不分黨派的議員出席雙城論壇，甚至讓民進黨議員隨團到上海市政參訪，所以今天沒有民進黨議員赴宴不是誰作東的問題，只是想不想做、願不願意做而已。

游淑慧表示，按照慣例，答謝宴要請誰到是作東的人決定，另一方不會勉強，且民進黨一直以來對雙城論壇都持抵制態度，或許因此讓上海方擔心被拒絕或造成尷尬，所以沒有邀請民進黨議員。

她指出，她在場內時有向上海台辦人員聊到此事，對方也釋出善意指稱若民進黨議員很有意願的話，明年一定會邀請並再補請一餐。

此外，陳宥丞受訪時表示，有台商在中國大陸經商遇到一些狀況，所以他透過雙城論壇這個官方交流管道，把台商的陳情書交給上海台辦，希望能協助解決問題，這也是雙城論壇的目的之一，實質交流而不是流於形式的座談會。（編輯：戴光育）1131217