上海將推動來台團客 觀光署：歡迎立場不變

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（中央社記者余曉涵台北17日電）台北上海雙城論壇今天登場，上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。對此，交通部觀光署表示，歡迎陸客來台立場不變，相關單位已做好準備。

2024台北上海城市論壇今天在晶華酒店登場，北市副市長林奕華、上海副市長華源分別致詞，其中華源更宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。

對此，交通部觀光署發出說明表示，政府歡迎陸客來台立場不變，去年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視中國大陸文旅部的具體情況，即時相應實施。

觀光署表示，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復，將會依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。（編輯：陳政偉）1131217