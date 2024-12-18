兩岸觀光卡關 陸委會：對岸一再加條件設障礙

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（中央社記者李雅雯台北18日電）陸委會今天重申，已在去年8月24日宣布恢復陸客來台觀光措施，未能落實在於對岸遲遲沒有做出決定，又不斷地設定附加條件；期望推動上海居民來台觀光不要只是意向性表態。

大陸委員會（陸委會）18日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，已在去年8月24日宣布恢復陸客來台觀光措施，對岸遲遲沒有做出決定，又不斷地設定附加條件，例如必須待平潭航線開放後，才考慮讓福建省居民來台灣觀光旅遊；政府的立場沒有改變，反倒是對岸一直在加設附加條件、障礙。

梁文傑強調，關於推動上海居民來台團客遊一事，希望不要只是意向性表態。按照對岸法規，必須在大陸國務院文旅部公告出團地點後，旅行社才能夠經營團客遊出團，所以這件事會否實現，還是要看文旅部有沒有做出正式公告。

上海市副市長華源17日於雙城論壇致詞表示，希望上海市民多到台灣台北看一看，將積極推動上海居民赴台團客遊，旅遊路線一定會包含台北市；華源在發言中特別拉出台北市。

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華源的談話是否有2016年只允許陸客團到「泛藍8縣市」旅遊的味道？梁文傑回應，希望對岸開放陸客來台旅遊不是出於政治目的、也不附帶條件、也不會隨時為了脅迫叫停，「我想我們的原則，就是擺在這邊很清楚」。

梁文傑強調，倘若對岸有政治操作的情況，「我們也一定會有所作為」。根據對岸法規，旅行社經營團客遊必須先經過文旅部公告出團地點，如果沒有公告，一切都是空談。（編輯：楊昇儒）1131218