上海擬推來台團客遊 陸委會：中國文旅部公告才算數

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（中央社記者李雅雯台北18日電）上海市副市長華源在雙城論壇表示，將推動上海居民赴台灣團客遊。陸委會今天強調，這份意向性表態轉為可執行政策作為的關鍵在於大陸國務院文旅部有否做出正式公告。

大陸委員會（陸委會）18日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑對於華源的發言發表5點看法。他說，第一點，政府推動兩岸健康有序交流，包括恢復兩岸觀光旅遊的政策沒有改變，政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。

第二點，鄭重提醒中國大陸當局，在公布「懲獨22條」後，日前又無理逮捕台灣3名逾70歲一貫道信徒，增加台灣民眾對於赴陸人身安全的疑慮，「我們重申，陸方要趕快放人，讓3位老人平安回家，否則必將對兩岸交流造成巨大障礙」。

第三點，有注意到華源發表推動上海居民赴台旅遊的談話，不過中國大陸國台辦又表示，「這是上海市的意向性表態」；所以最終可否成為一項政策作為，還是得看大陸國務院文旅部有否做出正式公告。

第四點，政府歡迎陸客來台觀光立場不變，相關機關在去年8月公布的規劃基礎上已做好準備，「只要陸方不是出於政治目的、不附帶條件、不會隨時為脅迫而叫停，我們都表示歡迎，也會做出相應的措施，讓觀光能夠落實執行」。

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第五點，兩岸觀光旅遊的安全及品質是核心關切事項，為了確保健康有序的旅遊環境，建議應由台旅會和海旅會展開溝通，以利未來恢復交流能夠順利執行。

梁文傑強調，華源的發言能不能成為一項政策作為，得看大陸國務院文旅部有沒有做出正式公告，不是在雙城論壇講話就算數、也不是國台辦講話就算數，因為根據對岸法律，這必須由文旅部做正式公告。（編輯：謝怡璇）1131218