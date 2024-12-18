被封「戰狼發言」 梁文傑：台灣不能含淚吞忍

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（中央社記者李雅雯台北18日電）陸委會、海基會回應雙城論壇等發言被媒體形容是「戰狼式風格」；陸委會發言人梁文傑回應，「我不認同」，政府必須為3名一貫道信徒被捕等事發聲，台灣不能含淚接受、吞忍。

大陸委員會（陸委會）18日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

有媒體提問，在雙城論壇舉辦前後，陸委會、海基會與台北市政府透過新聞稿、受訪往來攻防，中國大陸外交部發言人對外發言被形容為戰狼風格，「海陸兩會的風格也不遑多讓，這對兩岸的互動有加分的效果嗎？」

「你說我是戰狼，這個我不認同」，梁文傑回應，發言人必須做發言人的工作，談到一貫道信徒滯陸等問題，這是必須要發聲的事情；如果不講，好像對岸可以對台灣隨心所欲，台灣只能偷偷含淚接受，「這是做不到的」。

梁文傑舉例，共軍前幾天在台灣四周大規模集結軍艦，儘管沒有宣布演習，不過這樣的狀況不可能不提、不講；兩岸關係需要共同維護，不能讓台灣處於吞忍的處境，「這是站在政府的立場，有事情發生就要講，這個是我們的基本立場」。（編輯：楊昇儒）1131218