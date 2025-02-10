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總統邀五院會商 蔣萬安盼中央以民生為優先

2025/2/10 15:19（2/10 16:18 更新）
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總統賴清德召集五院院長會商國政，台北市長蔣萬安（圖）10日接受媒體聯訪表示，希望中央以民生為優先推出法案。中央社記者陳怡璇攝 114年2月10日
總統賴清德召集五院院長會商國政，台北市長蔣萬安（圖）10日接受媒體聯訪表示，希望中央以民生為優先推出法案。中央社記者陳怡璇攝 114年2月10日
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（中央社記者陳怡璇台北10日電）總統賴清德召集五院院長會商國政，台北市長蔣萬安今天表示，希望中央以民生為優先推出法案；而關於大罷免，蔣萬安重申，會跟國民黨立委站在一起，問政表現「大家有目共睹」。

蔣萬安今天出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，會前接受媒體聯訪，被問及總統召集五院院長會商國政及大罷免等議題。

蔣萬安說，衷心希望總統以及中央政府傾聽民意、貼近基層，以民生為優先推出福國利民的法案及政策，例如北市希望繼續推行班班有鮮乳，已經克服各項困難，只要經費到位就一定讓孩子喝到鮮奶，像這樣的民生法案希望中央地方一起合作。

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關於大罷免，蔣萬安則說，一定會和北市國民黨籍的立委站在一起，一直以來保持非常密切的溝通、合作、互動，不希望他們的家人被波及或有人身安全疑慮，國民黨立委的問政表現大家有目共睹。

另外，媒體追問中國的福建團跟上海團來台不及一事，蔣萬安說，這次台北燈節的上海訪問團無法如期前來，打破了多年慣例，感到非常遺憾；去年雙城論壇爭取的好消息，社會各界高度期待，相信大家都不樂見持續被卡關。（編輯：蕭博文）1140210

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