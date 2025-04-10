挨批中共軍演還辦雙城 蔣萬安：單純市政交流

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）民進黨議員洪健益今天指台北市長蔣萬安譴責中共軍演卻還要辦雙城論壇很丟臉，蔣萬安反指民進黨也沒有裁撤陸委會跟海基會，雙城論壇是單純市政交流。

蔣萬安今天赴議會施政報告並備質詢，洪健益問蔣萬安所謂「國難」是指哪一國，蔣萬安說：「中華民國」；洪健益說，中共軍演時七大工業國家共同聲明譴責破壞台海和平，蔣萬安表示他也有譴責中共軍演。

洪健益批蔣萬安「一邊譴責還要辦雙城論壇，丟臉」，蔣萬安表示，越緊張的時候越要溝通，雙城論壇是單純的市政交流。

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蔣萬安反問，民進黨政府難道就有裁撤陸委會跟海基會，還要進行怎樣的交流，為什麼還要編預算、留人力。

洪健益要求蔣萬安做好市長工作就好，並詢問北市超徵的稅收約新台幣34億要怎麼運用，若如蔣萬安所說要用於紓困產業等，那案子就要送到議會來，不過他個人建議34億多元拿去還負債，中央的權責就不要越俎代庖。（編輯：蕭博文）1140410