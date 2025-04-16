雙城論壇 蔣萬安：兩岸越艱困越需溝通交流

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北上海雙城論壇是否舉辦，市長蔣萬安說，兩岸關係越艱困，越需要溝通交流，這是行之有年市政交流；對於行政院長卓榮泰要地方體認國安威脅，他批中央怎會要地方負共諜責任。

蔣萬安今天出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪被問及，市府秘書長李泰興昨在議會表示雙城論壇尚無進度，且議會上海參訪團被關切，今年是否堅持舉辦？

蔣萬安回應，他一直強調，兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流，雙城論壇是行之有年的市政交流，過往幾次有很多彼此借鏡學習的具體成果，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理，也都會依法、依程序跟中央申請。

媒體追問，蔣萬安質疑民進黨人士頻頻涉入共諜案，要求行政院長卓榮泰表態；卓榮泰說，對於國安的威脅，地方政府也應該有相關體認，不要曖昧不清，該有自己國格時候，地方政府也要共同負起責任。

對此，蔣萬安回應「總統府、國安會、外交部有共諜，卻要地方政府為中央的共諜負起責任，你們覺得有道理嗎」？「行政院長對於中央的共諜、對於台灣國的主人，不評論、不譴責，你們覺得有道理嗎」？

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媒體也詢問蔣萬安的選舉規劃，他表示，把眼前的事情做好、全力拚市政，例如今天南北環段8個區段標全面進入施工，也是全台灣第一個環形的捷運路網。

另外，台北市立動物園透過臉書宣傳「鮮奶週報」，稱其為「蔣市長的食大建設」等，引發網友批評為大內宣，園方隨後刪除貼文，表示原意為協助市政宣傳，不樂見引發對立。蔣萬安表示，最重要是希望讓更多孩子家長知道政策已經正式上路。（編輯：吳素柔）1140416