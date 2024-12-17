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蔣萬安致詞雙城論壇 盼少船艦飛機喧囂重申兩岸需交流

2024/12/17 11:51（12/17 12:46 更新）
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台北市長蔣萬安（圖）17日上午到台北晶華酒店，出席2024台北上海城市論壇致詞。中央社記者郭日曉攝 113年12月17日
台北市長蔣萬安（圖）17日上午到台北晶華酒店，出席2024台北上海城市論壇致詞。中央社記者郭日曉攝 113年12月17日
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）2024雙城論壇，台北市長蔣萬安致詞時說希望「少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」；被問共軍擾台及如何看待上海方稱兩岸一家人等用語時，重申對等尊嚴善意互惠原則，持續交流。

2024台北上海城市論壇今天在晶華酒店登場。蔣萬安致詞時表示，上海訪團經一番波折才到北市「這真是不容易的一場論壇」，兩岸關係也歷經各種曲折蜿蜒，但無論如何，台北與上海一起做到了讓雙城論壇持續至今，不曾因為疫情或兩岸氛圍變化而停辦。

蔣萬安表示，他常說越是緊張、困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好，感謝上海方也秉持同樣信念，雙方都有各自要承擔的壓力「但我們都頂住了」，人與人之間願意以對話來解決矛盾的誠意，此時此刻，雙城論壇更顯得是非常有意義的堅持。

蔣萬安說，雙城論壇的意義不僅僅在於城市間的觀摩交流，還有他向來強調的「雙城好、兩岸好」和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得負重前行。

蔣萬安說「我是民選的台北市市長，必須對海峽兩岸的和平與否，緊張與否，發展與否，提出我懇切的期待」，認為要多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。

蔣萬安說，單單是雙城沒有停辦這件事，就足以證明台北與上海這兩座城市，在兩岸和平交流中做出貢獻。

蔣萬安會後接受媒體聯訪，被問及在致詞時中特意提及「民選市長」、「少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，是否以民選首長身分呼籲共機共艦不要擾台。

蔣萬安重申希望持續溝通交流、釋出善意，以溝通交流取代對抗，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。

另外，上海副市長華源致詞時稱「兩岸同胞從來都是一家人」，蔣萬安被問怎麼看待用詞時說，雙城就是市政交流、維持兩岸溝通對話的平台，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則。

媒體提問蔣萬安所謂「雙城好，兩岸好」是怎樣的論述」，蔣萬安說「就是市政交流」，MOU具體落實在許多市政層面，凸顯雙城十多年未中斷的意義跟重要性，這麼堅持舉辦是有理由的，也是北市堅定立場。

媒體詢問如何看待華源說要積極推動旅遊團來台，蔣萬安說若對各地觀光、消費、商業活絡有幫助都正面看待。

另外，由於有團體一度突破警方進到晶華酒店內抗議，蔣萬安被問維安是否有狀況，以及上海方回請北市的午宴未邀請民進黨議員、市府是否差別待遇等。

蔣萬安說，午宴是上海方當主人，尊重主辦安排；任何陳抗則代表台灣是多元、民主、包容的社會，尊重任何意見表達。（編輯：張銘坤）1131217

2024台北上海城市論壇17日在晶華酒店登場，圖為台北市長蔣萬安（右）與上海市副市長華源（前左）互動寒暄。中央社記者郭日曉攝 113年12月17日
2024台北上海城市論壇17日在晶華酒店登場，圖為台北市長蔣萬安（右）與上海市副市長華源（前左）互動寒暄。中央社記者郭日曉攝 113年12月17日
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