雙城論壇突有一男著維尼熊裝突襲 警迅速制止帶離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北17日電）雙城論壇今天在晶華酒店舉行，活動將結束之際，忽然有一名穿著維尼熊布偶裝的男子衝進酒店內抗議，高舉「歲末除習」背板，經現場警方制止並帶離出酒店外，成為意外插曲。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇上午在晶華酒店舉行，一早場外就有時代力量、台灣基進和綠黨團體聚集陳抗，高喊「台灣中國、一邊一國」和「拒絕統戰 中共滾蛋」口號，隨即於上午9時15分許離去。

未料雙城論壇活動步入尾聲時，有一名男子於晶華酒店廁所內換裝後，他隨即穿著維尼熊布偶裝朝會場方向衝去抗議，其兩名友人也持「歲末除習」背板和道具隨行，現場警方見狀立即趨前制止，立即勸離帶出酒店外。

抗議男子面對媒體訪問時，並未吐露是哪個團體，僅說是一般民眾來表達意見，隨後一行人便步行離去。

場外隨後也有「戰後台灣與澎湖住民自決倡導陣線」團體到場拉布條抗議，上面寫有「呼籲中國：尊重台灣人民『在台灣的中華民國不能被視為另外一個中國』原則，停止中國戰機日夜進逼台灣」。（編輯：張銘坤）1131217