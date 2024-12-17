雙城論壇華源提兩岸一家人 推赴台旅遊團路線有北市

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）2024雙城論壇，北市副市長林奕華說雙城有益兩岸春暖花開；上海副市長華源致詞說「兩岸同胞從來都是一家人」，並宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，路線一定包含北市。

2024台北上海城市論壇今天在晶華酒店登場，北市副市長林奕華、上海副市長華源分別致詞。

林奕華說，雙城論壇迄今已簽署了45項合作備忘錄，涵蓋動物保護、體育、藝術、文化等各類議題，衍生出許多民間交流，兩市共同創造出穩定的事務性對話機制，正好彌補現今兩岸關係的不足。

林奕華表示，市長蔣萬安續辦雙城論壇是因「雙城好、兩岸好」，基於這麼多台北、上海交流合作項目，雙城的關係只會越來越好；即使從2016年5月之後兩岸關係急轉直下，但只要雙城論壇持續作為兩岸地方事務性交流合作的領頭羊，大家就對兩岸關係的春暖花開仍然抱持著一定的信心。

林奕華說，兩岸民眾共享中華民族的歷史與文化，縱使有阻礙交流的政治高牆，「但歷史的經驗告訴我們，這並無法阻擋民眾希望交流的期待」，雙城論壇肩負著兩岸城市交流、民間交流的重責大任，唯有不斷地用對話取代對抗，善用共同點，才有助於兩岸交流與和平。

林奕華表示，雙城論壇已成為兩岸城市間最大的定期對話窗口，雙城模式也為兩岸溝通開啟新的途徑。疫情與政治都無法阻擋台北、上海兩市的交流，「如今我們已戰勝病毒，讓論壇恢復實體舉辦，相信不久的將來，政治的寒冬也將遠離，讓和平穩定、互敬互惠的交流從雙城擴散至台海兩岸」。

華源致詞時則細數簽署的MOU則及台灣企業赴上海成績等，並說今年到訪台灣人超過50萬、其中有20多萬年輕人，「兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，越走越近、越走越親」，台胞福祉更有保障。

華源指出，正加速落實上海惠台55條等法規，很高興看到廣大台胞在上海投資有更好發展，「很多台胞都已經把上海當成心目中的第二家鄉」。

華源說，雙城論壇一路走來架起兩市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近、越走越親，這是他第一次來台北，但因為雙城論壇，心中多了分親切跟親近；相信很多民眾跟他一樣，多年攜手共進下彼此話題更多、發展理念更接近。

華源表示，熱切期盼雙城交流合作可以行穩致遠，以更開放姿態、更務實舉措為市民辦事；他邀請台灣人多到上海走走，也希望上海市民多來台灣看看，表示將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定有北市。（編輯：張銘坤）1131217