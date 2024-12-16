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雙城論壇歡迎晚宴 蔣萬安引瓊瑤著作談交流與和平

2024/12/16 20:34
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北上海雙城論壇明天登場，今天晚間舉行歡迎晚宴。台北市長蔣萬安以瓊瑤作品提醒交流與和平的重要，上海副市長華源則說這是兩市盛事，對兩岸共融和平發展也是好事。

2024台北上海城市論壇將於明天登場，北市府今晚在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴，蔣萬安送印有大巨蛋的瓷盤，華源回贈一個瓷瓶，兩人並帶領全場舉杯。

蔣萬安致詞表示，雙城論壇從2010年開始舉辦，去年感謝上海周到的接待，今年能在台北再與上海的朋友相聚實在不容易，非常歡迎大家，而特別的時刻讓他想起，對台北跟上海都深具意義的作家瓊瑤。

蔣萬安說，瓊瑤在上海讀小學，在台灣文壇綻放光芒，也是在兩岸開放探親之後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟了兩岸影視合拍的風潮，加深了共同的「文化記憶」。

蔣萬安引瓊瑤著作「還珠格格」的台詞「受過傷的心，要用真心來修補」，瓊瑤在自傳中也提到「戰爭代表的就是流浪與苦難」，這些都提醒交流與和平的重要。

講到上海，蔣萬安說，想起歌王周杰倫的「上海1943」，這首歌唱出老上海懷舊的街坊小巷；今年正好是台北建城140週年，他上任後讓台北大巨蛋完工啟用，在這裡辦第一場演唱會的歌手正是周杰倫，明天上海訪團也將參觀大巨蛋。

蔣萬安表示，台北和上海的文化交流一直在音樂、藝術等領域延續，音樂的凝聚力和共鳴，帶來連結人心的力量，超越地域的界限，弭平誤解與隔閡，「無論是台北或是上海，我們都是粉絲」。

蔣萬安說，「雙城你我，負重前行」，這次相聚彼此克服許多困難，而且無畏風雨，也祝福這次的論壇成果豐碩，同時一起為「雙城好、兩岸好」繼續努力。

華源致詞時表示，很高興跟新朋友、老朋友相聚，感謝北市府的盛情與周到安排，一下飛機就看到市容的整潔優美，「體會到城市的生機活力，感受到了同胞們的親切熱情」。

華源提到，去廣慈參訪時也體會到北市對基層社區治理的用心，這種對老年人、嬰幼兒、殘疾人士等群體的關懷，反映出尊老愛幼的中華傳統美德厚植於台灣社會。

華源說，「親戚越走越親，朋友越走越近」，雙城引領下兩市交往越來越密切，如經貿合作、人文交流等，這些豐碩成果得益於兩市的同心而行，及雙城論壇的推動。

華源表示，雙城論壇是兩個城市的盛事，對兩岸和平發展、融合發展是好事，各界菁英在雙城論壇聚首，希望在此機制下雙方交流深化、合作領域廣化，能把兩市市民服務得更好。（編輯：蕭博文）1131216

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