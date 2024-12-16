北市指去年已跟對岸表達富察案 允循管道全力幫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）聲援富察連署工作小組呼籲北市府透過雙城論壇向對岸要求保障人權；北市府今回應去年就有跟對岸表達過，並說如果中央職責都做不到、推給地方，乾脆海基會給北市接管。

雙城論壇將登場，聲援富察連署工作小組今天呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇期間，向上海市政府表達對此案的關切，並要求盡快給予八旗文化總編輯富察公開、公正、公平審理，保障人權。

北市府今回應，關於富察案，海基會秘書長羅文嘉可能因為他剛接秘書長，對於相關業務並不太熟悉「確實也真的是lag太久了」。

北市府表示，事實上在去年，台北市政府就已經向對岸有做過相關的表達，其實都是中央的權責，「如果中央的責任做不到，卻要一直推給地方政府的話，是不是乾脆台北市政府來接管海基會就好了呢」。

北市府強調，昨天就已經公開表達過市長蔣萬安願意循適切管道全力協助。

北市府表示，還是要提醒海基會，不要自甘墮落，不要變成政治的打手，像這樣要營救台人的事，不能拿出來做公開的政治操作，而是應該循任何的可能管道，真實地去想辦法去支持、去提供該有的協助，這樣才是正辦。（編輯：張銘坤）1131216