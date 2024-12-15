雙城論壇上海主團16日抵台 2天訪廣慈、大巨蛋等

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北15日電）由上海市副市長華源率領的雙城論壇主訪團明天抵台，北市府將在台北圓山大飯店辦歡迎晚宴，隔天在台北晶華酒店進行論壇，訪團將參觀廣慈博愛園區、大巨蛋等市政建設。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇17日登場，包含上海市台辦副主任李驍東在內，上海方先遣團自13日起陸續抵台，一行人今天到貓空地區參訪貓空纜車、指南宮等。

主訪團預計明天中午抵達松山機場，台北市政府將由台北市副市長林奕華接機，當晚在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴，台北市長蔣萬安將出席致詞，並與華源互贈禮物。

雙城論壇「智慧治理 永續未來」17日上午登場，林奕華及華源將分別代表台北及上海致開幕詞，並簽署「臺北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「臺北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

上海訪團明天及17日預計在北市府帶領下參觀廣慈博愛園區、台北大巨蛋等市政建設，並在17日下午返滬。

為維持周邊安全維護，台北市警察局規劃，16日松山機場入境行程將出動85名警力，當晚圓山飯店晚宴將動員30名警力；17日晶華酒店主論壇出動90名警力，同一天松山機場出境行程使用30名警力。

北市警局表示，上述活動共使用235人次警力，其餘參訪點及用餐行程由行動維安小組2組8人負責安全維護工作，並將視情資及現場狀況滾動式調整勤務規劃，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保參訪團人身安全無虞。（編輯：戴光育）1131215