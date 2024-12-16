聲援富察團體籲蔣萬安 雙城論壇向上海表達關切

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（中央社記者謝怡璇台北16日電）雙城論壇將登場。聲援富察連署工作小組今天呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇期間，向上海市政府表達對此案的關切，並要求盡快給予八旗文化總編輯富察公開、公正、公平審理，保障人權。

聲援富察連署工作小組今天發表給台北市長蔣萬安的公開信。內容提到，身為台北市民的富察（李延賀）已在上海失蹤21個月，在去年雙城論壇期間，時任台北市副秘書長王秋冬有向上海市表示關心此案，台北市文化局長蔡詩萍也居中協調，但「很遺憾，21個月過去了，案情還是全無著落」。

聲援富察連署工作小組在信中向蔣萬安喊話，指蔣萬安多次強調兩岸交流應秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」原則，但富察被無限期關押、不公布關押地點、不起訴、不審判，種種作為不符合蔣萬安所提的4項原則。

聲援富察連署工作小組表示，期待身為台北市長的蔣萬安秉著其揭櫫的精神，帶著富察在台灣的朋友、同事、粉絲與家人的關切，在明天的雙城論壇上向上海政府表達關切，並要求中國盡快給予富察公開、公正、公平的審理，保障富察的基本人權，「把熱愛台北，也為台北所愛的富察，盡快帶回我們的身邊」。

富察為完成台灣公民身分申請，2023年3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯。

中國大陸國台辦於去年4月證實，富察涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正接受安全機關調查。同年5月17日，時任國台辦發言人馬曉光表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施；中國大陸國台辦發言人陳斌華則於今年9月提到，李延賀身體情況良好，大陸有關部門將依法審理該案。（編輯：吳柏緯）1131216