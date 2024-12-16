雙城論壇17日午宴 顏若芳批獨漏綠議員成媚中論壇

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）雙城論壇將登場，台北市議員顏若芳今天表示，上海方明天中午將在君悅飯店宴請台北市政府和議會，但卻獨缺民進黨議員，直批北市府「逢中就軟」，已成一言堂媚中論壇。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇明天登場，包含上海市台辦副主任李驍東在內，上海方先遣團自13日起陸續抵台，主訪團則在今天抵達松山機場，晚間將在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴。

民進黨市議員顏若芳今天在臉書發文表示，雙城論壇未登場即惹議，上海市副市長華源所率領的主團約於中午抵達松山機場，然而北市府拒絕提供議員上海訪團行程，又未邀綠營議員參與午宴，讓雙城論壇淪為「一言堂的媚中論壇」。

顏若芳說，自己在最近這段期間曾多次向蔣市府索要上海訪團在台行程資料，但蔣市府遲至13日仍稱上海訪團相關行程「正在安排中」。

她質疑，上海團來台的名單或行程都必須要報陸委會，可見台北市長蔣萬安根本是在騙，蔣市府根本是一面想要議會通過預算給錢、一面又把議員當賊在防，「黑箱到恬不知恥」。

顏若芳指出，根據相關資料可知，上海方預計明天在君悅飯店設宴回請，除邀請北市府外，議會部分只邀請國民黨和民眾黨議員，就是獨缺民進黨，可見北市府不是心虛就是「逢中就軟」，哪有找外人來羞辱國人的道理。

她認為，雙城論壇舉辦已15年，每年都要花費新台幣上百萬元，但換來的實質效益少之又少，更讓台灣年年被吃豆腐，這樣偏頗行事的一言堂式論壇，不要也罷。（編輯：張銘坤）1131216