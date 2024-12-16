未核准陸媒團來台 陸委會：中共媒體是黨宣傳單位

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（中央社記者謝怡璇台北16日電）雙城論壇將登場。陸委會今天表示，若台辦主任要求來台，須與陸委會或海基會會面溝通，但本次上海市台辦拒絕；而未核准陸媒團來台一事，政府認為與論壇舉辦的關聯性及必要性不高，且中共所有媒體都是黨的宣傳單位，無涉新聞自由。

大陸委員會（陸委會）今天表示，針對近期外界對政府處理上海市台辦主任、上海媒體團來台參加「雙城論壇」等質疑政府限制兩岸交流、封殺新聞自由等不實批評，陸委會重申持續推動兩岸健康有序交流的政策不變。

針對政府未核准任一中國大陸媒體團來台一事，陸委會表示，本次市府與訪團同意聲明書提到在台「三不一低調」（包括同意不接受媒體專訪與全程保持低調）等原則，關於上海媒體團來台，政府認為與論壇舉辦的關聯性及必要性不高，目前已有8家陸媒共12名駐點記者，可充分進行採訪事宜；且中共所有媒體都是黨的宣傳單位，此事無涉新聞自由。

陸委會表示，當前兩岸情勢仍嚴峻，中共持續對台文攻武嚇及國際社會關切台海和平之際，政府仍釋放最大善意積極促成「雙城論壇」順利舉辦。本次上海訪團專案申請，在整體情勢通盤考量下，依照「關聯性、專業性與必要性」原則進行審查。

陸委會說明，政府對中共涉台系統重要官員來台均嚴格審查、標準一致，像是雙城論壇與兩湖論壇都前後一致；若台辦主任要求來台，須與陸委會或海基會會面溝通，「此前也有處理案例，但很遺憾本次上海市台辦方面予以拒絕」。

陸委會提到，雙城論壇辦理在即，希望台北市政府與中央政府配合，讓論壇順利舉行。過去以來政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士「查水表」，呼籲相關人士不要惡意放話，破壞交流本身所需的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇（雙城論壇）17日登場，台北市副市長林奕華及上海市副市長華源將分別代表台北及上海致開幕詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。（編輯：周慧盈）1131216