雙城論壇17日登場 北市警出動90人因應場外統獨活動

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）雙城論壇「智慧治理 永續未來」明天上午在晶華酒店舉行，據悉有數個統獨團體將到場聲援、陳抗，為維護現場活動秩序及安全，台北市警方已規畫90名警力到場安全維護。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇明天將登場，由上海市副市長華源率領的主訪團今天下午也抵台，台北市府晚間在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴。

這次雙城論壇主題為「智慧治理 永續未來」，明天上午在台北晶華酒店舉行，據了解，包括台灣國、新黨、統促黨及台灣基進等團體都將到場外陳抗或表達歡迎之意。

為避免影響活動秩序及安全，北市警方已規劃90名警力進行安全維護任務，以避免意外衝突事件發生。

此外，因上海訪團明天中午將在君悅飯店宴請北市府及議會人員，明天下午也安排參觀台北大巨蛋等市政建設；警方也將分別出動約20名警力維安，並視情資及現場狀況，滾動式調整勤務規劃。（編輯：陳仁華）1131216