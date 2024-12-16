雙城論壇上海團訪廣慈博愛園區 華源：來學習的

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）雙城論壇上海訪團由上海副市長華源率領，今天抵台後下午前往廣慈博愛園區衛福大樓參訪，由台北市副市長林奕華接待，華源表示「來學習的」。北市府官員說，活動氣氛融洽。

台北市政府主辦的第15屆台北上海城市論壇明天登場，上海方先遣團自13日起陸續抵台，由華源率領的主團則於今天抵達松山機場。林奕華、台北市觀傳局長王秋冬等人前往接機，下午安排至廣慈博愛園區參訪衛福大樓設施。

華源一行人約於下午3時30分抵達衛福大樓，看到在場接待的林奕華等人，華源隨即表示「來學習的」，緊接著便入內參訪，因行程不對外公開，大批媒體只能在外守候。

原先預訂1小時的參訪行程提前結束，雙方寒暄合照後，上海團便搭車離去。台北市政府今天晚間將在台北圓山大飯店舉辦歡迎晚宴。

會後，媒體聯訪詢問上海團參訪內容及過程為何。台北市衛生局長黃建華表示，有參訪2樓復健中心的上肢復健機器人、電療和物理治療等輔具。

台北市社會局長姚淑文也說，3樓則是參訪輔具中心和親子館設施，主要針對身心障礙者或行動不便的長者適應生活使用，包括電動車等設施在內，這次交流是促進雙方互相學習，活動氣氛也相當融洽。（編輯：蕭博文）1131216