議員控狼師案未即刻停聘 北市反批誤用法律用詞

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北1日電）台北市議員許淑華今天質疑，平安新村教保中心狼師案，市府沒有即刻停聘，還玩文字遊戲試圖混淆大眾視聽。北市府反批，議員誤用停聘、停職等法律用詞，法律素養不足。

國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，受害者家長8月19日起陸續報案，台北市教育局接獲通報同步啟動行政調查，認定屬實後在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職。

民進黨台北市議員許淑華今天在臉書發文表示，台北市長蔣萬安7月宣示，未來一旦接獲幼兒性平事件通報就即刻「停職、停聘、停止契約」，但教育局8月僅採取停職處分，直到11月21日才停聘，還試圖在「職」與「聘」之間玩文字遊戲，混淆大眾視聽。

台北市副市長林奕華隨後在臉書發文澄清，停職和停聘都是第一時間保護孩子的作法，只是在法律上，教保員適用「停職」、教師適用「停聘」，實質效果都是讓行為人不能再出現於教育場域。

林奕華說，許淑華不僅不懂法律用語，還不了解此案行為人已經被認定委員會決議終身不得擔任教保服務人員，豈止是停聘或停職而已。

林奕華表示，市府在8月19日接獲通報起就立即掌握進度、把關處理狀況，全力守護幼兒及家長，然而部分人士將此事轉為政治操作、拿孩子搏聲量，恐造成二次傷害，呼籲大家回歸初心，讓孩子平安成長。

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台北市教育局透過新聞稿回應，停聘、停職視教保服務人員身分不同而分別適用，教師適用停聘、教保員適用停職，但兩者法律效果是一致的，議員誤用法律用詞、胡亂指控非事實，顯示議員法律專業素養不足。

對於許淑華質疑，台北市長蔣萬安今天出席LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽前被媒體堵訪表示，台北市政府的立場跟原則就是永遠站在孩子跟家長這邊。（編輯：張銘坤）1131201