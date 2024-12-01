北市議員批狼師案處理慢半拍 湯志民：扭曲政治操作

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市議員許淑華今天質疑，國防部平安新村教保中心發生不當對待及性猥褻事件，市府卻沒有立即處理。台北市教育局長湯志民表示，第一時間就組成跨局處應變小組積極且全力處理此案。

台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並在11月28日公告於台北市教育局網站。

不過，民進黨台北市議員許淑華今天在臉書發文質疑，受害者家長們從8月19日起陸續報警後，狼師9月10日被羈押、11月2日被起訴，北市府卻直到11月21日才正式開罰、停職，「北市府應該要比法律還更早保護孩子，卻是慢半拍，一拖再拖」。

台北市教育局長湯志民今天臨時召開記者會表示，這些指控都不是事實，市府8月19日接獲通報第一時間就成立跨局處應變小組，積極且全力處理此案，與孩子及家屬站在一起，「兒童保護案件不應被議員扭曲為政治操作的工具」。

湯志民指出，外界稱市府從8月拖到11月才要求狼師停職，但實際情況是，教育局第一時間就通知園所，並在8月20日行文要求停職，讓行為人不能再出入任何幼兒園、托嬰中心及補習班，杜絕造成更大傷害的可能。

他表示，行政調查報告出爐後，認定委員會在11月11日決議處行為人最重罰新台幣60萬元且終身不得被聘為教保人員，待跑完公文簽報等行政程序，相關處分即在11月21日填報並公布在全國教保資訊網，讓所有家長都能查閱。

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湯志民強調，保護兒童是大人的責任，所以市府所有人員對相關事件都是兢兢業業、以最快速度處理，呼籲外界以兒童保護為核心關懷，不要再誤導社會大眾。

對於許淑華質疑狼師11月2日被起訴、北市府21日才開罰，湯志民表示，行政調查與司法調查是依據不同法規的不同系統，前者對此案行為人做出終身不得聘用等處置，後者則是追究行為人的刑事責任，各有各的流程。（編輯：張銘坤）1131201