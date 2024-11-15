議員指國中發生性侵案 批北市教育局處理有瑕疵

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（中央社記者劉建邦台北15日電）議員耿葳指出，某國中發生霸凌性侵案，北市府處理過程有瑕疵，連校方輔導主任疑站在涉案學生立場。教育局今天表示，經調查此案確實為性平案，輔導主任說法不合適會了解。

台北市議會下午召開定期大會教育部門質詢及答覆，國民黨議員耿葳質詢，日前接獲民眾陳情，其女兒在某國中被同學性侵，經了解發現，台北市教育局後續處理完全狀況外，認為過程有瑕疵。

耿葳表示，陳情人女兒在民國111年至去年被同儕及學長姐霸凌，包含1名長期霸凌男學生，期間女學生曾多次向老師反映，卻得到先熟悉環境的要求。去年11月至今年3月，此名男學生涉多次猥褻女學生。

耿葳說，女學生在今年4月向學長提到身體不適，經學校輔導室介入，通知女學生家長到校，才得知遭男學生性侵，但期間輔導主任卻提出疑包庇男學生說法，讓女學生受二次傷害。

耿葳指出，女學生家長4月下旬向校方申請性平案件調查，學校受理啟動並成立性別平等調查委員會，結果認為性平事件屬實。女學生家長5月報案，因其中1次地點在新北市，經多層轉介，新北市社會局6月把此案轉回台北市社會局家防中心，但後續市府也未再過問。

耿葳表示，女學生家長9月中旬收到此案調查報告，認為內容偏頗，依規定提出申復，最後遭校方駁回，期間男學生家長提告女學生涉性侵，認為北市教育局對此案後續處理過程有瑕疵，且家長認為校方有掩蓋事實及偏袒男學生，要求教育局調查。

台北市教育局長湯志民在議場回應，學校發生性平案是由校方先成立調查小組，若校方調查過程失當，教育局會設調查小組進行了解及提出懲處，有知道此案處理過程。

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北市教育局副局長陳素慧會後接受聯訪說，此案是發生在國中校園學生對學生性平案，時間為去年11月至今年4月，校方在4月25日透過校安等系統通報教育局，後續進行調查，因性平委員大部分為老師，考量暑假等因素，調查結果9月中旬出爐。

她表示，目前掌握校方對此案調查結果沒問題，校園內發生此事很遺憾，男學生會被懲處且要接受性平教育，調查報告提到發生性平案是屬實。至於議員提到學校輔導主任說法，若是在4月間校安通報前就有這樣說法是非常不合適，會進行了解。（編輯：張銘坤）1131115