議員指告別式花卉為回收品 北市殯葬處要求標示清楚

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（中央社記者劉建邦台北1日電）議員耿葳指出，一殯拆除後，民眾改至二殯辦告別式，但向業者購買花架花卉卻是回收品，比例高，因北市殯葬處向業者收權利金，應調查此狀況。殯葬處回應會要求業者標示清楚。

台北市議會今天下午召開定期大會民政部門質詢及答覆，台北市民政局等單位列席。國民黨議員耿葳質詢，民眾遇喪事會租用殯儀館禮廳辦告別式，因第一殯儀館已拆除，估第二殯儀館（懷愛館）今年告別式將達2000多場次。

她說，民眾追思會向業者買花籃陳列在告別式現場，儀式結束後花籃及花架會留在現場，台北市殯葬管理處為維護館區整潔及處理花卉等，每年會辦理回收處理勞務採購案。

耿葳表示，北市殯葬處勞務採購案是徵求廠商負責清運禮堂內花籃等，並依每月開放禮堂數量，要求廠商按月繳權利金，初估平均1年有新台幣近百萬元收入。

她說，但殯葬處委外的業者卻把回收品對外販售，雖花架能回收再利用，但業者若拿到新鮮或品項好的花卉，會先暫存冷藏庫，再以1個花籃平均價格約250元至500元，轉賣給禮儀公司，

耿葳指出，但禮儀公司卻把花卉換上新牌再轉售給喪家，價格卻拉高到1個為2000元至3000元，是回收再販售「腳尾花」，卻對外稱是「福報花」，且回收率達9成5，認為有欺騙消費者疑慮，因此模式存在許久，殯葬處卻默許甚至協助業者，應檢討。

北市殯葬處會後回應，已多次發函台北市殯葬商業同業公會轉知業者，若基於環保而重複使用花卉，應事先告知消費者，並提供不同價格供消費者選擇。

殯葬處表示，將召集公會及花卉協會討論訂定完善價格及揭露資訊，並與北市府消保官、商業處進行不定期稽查，期盼可降低發生消費爭議。

殯葬處指出，為妥善處理禮堂使用後花籃、花材、花架，並維持場地整潔，每年會辦理禮堂使用後的花材回收處理採購案，徵求廠商負責清運。

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此外，廠商如使用再利用回收花材，依契約規定須清楚標示回收日期和再製次數，讓消費者明確瞭解來源，將強化契約規範，要求得標廠商須定期報送再利用花材去向，並對無法再利用花材，提出廢棄物處理方式，供核查。

殯葬處表示，民眾辦理治喪儀程，應向合法登記設立殯儀業者或商家簽訂書面契約，對業者提供服務內容及對應價格，事前應先詢問清楚，遇購買殯葬類商品服務、告別式花卉等消費爭議，可撥市民熱線1999詢問。（編輯：張銘坤）1131101