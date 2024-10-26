建國高架橋水泥剝落挨批 北市：11月底完成改善

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市建國高架橋使用35餘年，議員接獲陳情有民眾發現橋墩排水管鬆脫、淤積嚴重，橋下水泥剝落等狀況，質疑是三不管地點。新工處今天表示，11月底完成改善作業。

國民黨台北市議員耿葳以質詢資料指出，使用多年的建國高架橋雖未達年限，但民眾近期發現橋面、橋下有多項狀況，例如橋面集水孔阻塞、橋下水泥剝落等，似乎如無人管理。

她說，因極端氣候影響，造成台北市常有強降雨，調閱資料發現，建國高架橋面若遇雨天，雨水常宣洩不及，橋墩排水管鬆脫，每逢下雨，雨水就飛濺，另外減震墊掉落都未處理。

耿葳表示，建國高架橋由台北市新建工程處主管，橋下提供給其他市府單位使用，包含環保局、交通局等，因橋下設施出現狀況，卻不知由哪些市府單位負責處理清潔，如同三不管地點。

對此，新工處回應指出，建國高架橋建設至今有35餘年，期間都依交通部公路養護規範規定，委託專業工程顧問公司用最高標準辦理橋梁安全檢測，以每2年檢測1次市區橋涵結構為原則，並依缺失程度限期改善，後續將在定期檢查加強全面養護。

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新工處表示，建國高架橋防落托架及橡膠墊位移是發生在4月3日地震後，專業顧問公司已辦理橋梁檢測，結果顯示，防落拖架及橡膠墊都仍在原本安裝位置，而且固定錨栓未被地震力弄斷，均有耐震效果，安全無慮。

另外，建國高架橋下出現混凝土剝落及排水管脫落，獲報後就通知專業顧問公司到場勘查，經查混凝土剝落屬輕微缺失，排水管為廢棄排水管線，都不影響橋梁結構安全，為確保降低民眾疑慮，廠商預估11月底前完成改善作業。（編輯：戴光育）1131026