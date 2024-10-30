北市鼓勵9成國小改訂鮮乳 教育局擬辦研習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）農業部推動國小學童飲用國產乳品，台北市逾9成學校擔憂配送及保存問題選購保久乳，近期卻出現供貨不足狀況，教育局研擬找12所訂鮮乳的學校辦研習，以鼓勵學校改訂鮮乳。

農業部與教育部共同推動「推動學校導入國產可溯源乳品專案實施計畫」政策，補助公立國小及附設幼兒園飲用國產鮮乳或保久乳，提供良好鈣質來源，每學期喝44次，外界俗稱此政策為「班班喝鮮乳」。

台北市教育局長湯志民今天與媒體座談時表示，全市所有國小都已經喝到2次國產乳，因考量保存方式及飲用時機，有超過9成國小是選購保久乳，僅12所學校訂鮮乳，不過由於保久乳有供貨不足狀況，教育局已向各校建議可以改喝鮮乳。

他說，政策剛推行，無論學校還是學生都還在適應，但中央規劃此政策會實施4年，所以為了讓過程平順，教育局研擬舉辦研習，到喝鮮乳的學校觀摩處理模式，學習別人成功的經驗，解決執行時可能遇到的困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

湯志民指出，「班班喝鮮乳」政策是個美意，也是對學生有益的事情，也許剛開始推行時中央沒有考慮到所有細節，但地方實施過程發現了問題，就行文建議中央，「不要抱怨東、抱怨西，這樣是不對的」。

台北市教育局體育及衛生保健科長吳青娟補充表示，教育局已行文建議中央將「班班喝鮮乳」的預算直接加到國產可溯源食材（三章一Q）補助中，或是開放以鮮乳券方式讓學生自行兌換，不過目前還未獲正面回覆。（編輯：戴光育）1131030