北市教育局將入看守所訪談狼師 讓行政調查報告完整

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北一教保員涉性猥褻幼生遭羈押，其任職另一間幼兒園也有受害者報案，北市教育局為讓行政調查程序及報告完整，在取得台北地方法院同意後，12月上旬將進入看守所訪談被告。

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由德育護理健康學院辦理的國防部平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及性猥褻事件，受害者家長8月19日起陸續報案，台北市教育局同步啟動行政調查，認定屬實後在11月裁處涉案教保員陳羿翰最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，陳男也在9月被羈押、11月被起訴。

台北市教育局今天透過新聞稿說明，調查此案期間，發現德育學院辦理的經國三民非營利幼兒園也有幼生受害，教育局立即聯繫家長以進行訪談，並為完整調查程序聯繫台北地方法院，希望取得陳男意見，終於在11月26日獲得同意，將安排在12月上旬進入看守所訪談。

教育局表示，除了將儘速完成此案調查報告，為避免有其他潛在被害人，已發放問卷請家長協助填寫，逐一清查不漏接。（編輯：陳仁華）1131201