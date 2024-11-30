議員指北市狼師再現25童受害 批蔣萬安護童承諾全謊言

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市又爆發狼師案，台北市議員許淑華今天說，已知為2個幼兒園、25童遭受不當管教，有4人遭性猥褻，家長報案後拖3個半月才停職，直批台北市長蔣萬安護童承諾全謊言。

台北市教育局昨天表示，北市再被爆有教保員不當對待幼童，已罰行為人新台幣60萬元且終身不得再於幼兒園任職，負責人罰6萬元，其它人知情不報或是也不當對待，分別挨罰15萬及40萬元。

北市某職場互助教保服務中心幼兒園涉及不當對待幼兒，家長報案後教保員日前被檢方起訴。

對此，民進黨市議員許淑華今天在臉書發文表示，台北市又爆發狼師案，竟拖3個半月才停職，目前為2個幼兒園、25名孩童遭受不當管教，其中有4人遭性猥褻，批評台北市長蔣萬安保護孩子的3大承諾都是謊言。

許淑華指出，北市某職場互助教保服務中心幼兒園近日爆發不當管教與性平事件，且狼師為同1人，整起事件須回溯至今年8月16日，業者發現狼師有不當管教確未於24小時內通報，拖到8月18日才向台北市政府通報不當管教事件。

此外，家防中心8月19日才接獲警察局婦幼隊通知有性平事件；同時間教育局也接獲通知，才召開性平調查小組，並啟動性平調查。

許淑華指出，家防中心和教育局於8月19日透過監視器調查發現，不只有狼師，還有2名女性教保員對幼童做不當管教行為。但教育局8月20日僅要求狼師停職、而非立即停聘處理。

同時，9月3日才停職2名進行不當管教的教保員，甚至拖到11月21日開罰後，才正式停聘。

許淑華表示，經調閱婦幼隊報案紀錄發現，受害孩童有4人，他們的家長分別於8月19日、8月24日、8月26日和8月29日報案，且被通報的教保中心有3案、非營利幼兒園有1案，擔憂還有其他可能的潛在受害者未發現或未被揭露。

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她批評，北市繼日前信義區狼師案後，蔣萬安事後提出3項承諾，包括類似狼師案若再發生會立刻停聘等，但如今看來都只是口號與謊言。

許淑華建議，當務之急是立即解約，安置所有孩子與家長，而非拖到明年2月；另專門訓練教保員的機構且經營數間幼兒園，但營運管理部分卻出現離譜問題，應進行檢討；要求北市府應儘速調查涉案幼兒園是否出現相關情事，尋找潛在受害孩童；要求蔣萬安應補足相關人力，列為最優先改善項目，提高對全市幼兒園的不定期抽查訪視頻率。（編輯：方沛清）1131130