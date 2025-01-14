德育學院幼兒園教保員猥褻幼童 北市7/31終止委託契約

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）德育學院經營的2家教保機構先後發生教保員猥褻幼童事件，其中經國三民幼兒園由台北市教育局委託辦理，教育局考量此案嚴重影響幼兒權益，決議自7月31日起提前終止契約。

台北市教育局去年8月接獲通報，國防部委託德育護理健康學院辦理的平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及性猥褻事件，同樣是德育學院受託經營的經國三民非營利幼兒園也有家長報案。

教育局針對2家機構分別調查，去年11月先認定涉案教保員陳羿翰在平安新村的違法行為屬實，裁處新台幣60萬元、終身不得任職；去年12月再就陳羿翰於經國三民幼兒園任教期間的違法行為完成調查，處終身不得任職。

裁罰結果公告後，國防部去年11月底宣布終止與德育學院的契約，教育局接續在去年底召開非營利幼兒園審議會審議，決議與德育學院終止委託。

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教育局今天說明，與德育學院的契約原先到民國117年8月，考量此案嚴重影響幼兒權益，顯示德育學院欠缺監督、管理與輔導機制，因此提前終止契約，但為保障在園幼生受教權及教職員工工作權，終止時間定在今年7月31日。

教育局指出，在此期間將先行辦理公告甄選新承接法人事宜，並加強督導營運團隊交接，確保幼生不受到影響，過渡期間也會加強入園訪視，提供必要輔導與支持。（編輯：蕭博文）1140114