平安新村教保中心不當對待、猥褻兒童 蔣萬安要求國防部終止契約

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）國防部平安新村教保中心發生教保員不當對待及性猥褻事件，台北市長蔣萬安今天說，調查認定屬實後已處這名教保員最重罰，並要求國防部1個月內與受委託機構終止契約。

台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並在11月28日公告於台北市教育局網站。

民進黨台北市議員許淑華今天指出，平安新村是國防部交由教育部委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理，而德育學院也受台北市教育局委託經營另一間幼兒園，她調閱資料發現，這2間機構共25名幼生遭受不當對待，且其中4人家長報案孩子被性猥褻。

許淑華要求，教育局應以最快速度協助平安新村給新的優良單位經營，並擴大調查，立即訪視所有德育學院經營的幼兒園，更要補足稽查人力，提高對全市幼兒園不定期抽查頻率。

蔣萬安今天出席西門PLAY樂購町記者會前被媒體堵訪問及此事，他說，教育局8月接獲通報第一時間就將當事人停職，園方也不得再招收新生，市府同時成立跨局處緊急應變小組，依法啟動調查程序。

蔣萬安指出，調查認定屬實後，教育局即刻給予當事人最重裁罰，同時發文要求國防部1個月內與委託機構終止契約，過程中皆由府級首長全面掌握。

他提及，教育局接獲通報後，除了立即要求當事人不得再入園，也擴大調閱監視器畫面至通報前2個月，所以發現另外2名教保員有不當對待情形，一併依法啟動調查程序，認定屬實後分別裁處。

台北市教育局表示，已在20日行文國防部，通知於1個月內終止委辦契約事宜，教育局也會協助有轉園需求的家長，並主動提供幼兒身心狀況輔導資源。（編輯：張銘坤）1131130