本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國發會多名員工發千字文控霸凌 涉案處長拔主管職
首頁 / 生活

北市又爆教保員疑不當對待 教育局開罰數人

2024/11/29 22:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市再被爆有教保員不當對待幼童，教育局今天表示，已罰行為人新台幣60萬元且終身不得再於幼兒園任職，負責人罰6萬元，其它人知情不報或是也不當對待，分別挨罰15萬及40萬元。

北市某職場互助教保服務中心幼兒園涉及不當對待幼兒，家長報案後教保員日前被檢方起訴。

北市教育局以新聞稿表示，8月中旬接獲園方通報後，立即依法將該教保員停職，第一時間保存相關證據配合檢調偵辦，並依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定組成審查小組，受理案件並展開行政調查，經認定屬實，已最重裁罰60萬元且終身不得任職，並公告於本市幼兒園不適任人員公告專區；至於該中心即日起暫時停止招收新生。

教育局表示，行為人目前遭檢調單位羈押，同時由警察、檢調機關進入司法調查程序。教育局透過訪談、調閱監視器等調查程序，完成行政調查報告，經認定委員會決議，依法裁處涉案教保人員最重裁罰60萬元且終身均不得再聘用為教保相關人員，負責人因園所內有不當對待情事已最重裁罰6萬元。

而同時於調查期間發現該中心含行為人等數名教保人員，疑似涉有不當管教行為，同步成案調查，並經認定委員會審認渠等行為並依法裁處。

這幾名行為人明知有不當管教等違法情形卻未依法通報，已依法最重裁處15萬元；另有2名教保員涉及不當對待幼兒經認定屬實，分別裁處40萬元、解聘4年，另應接受幼兒輔導管教課程12小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局表示，已請中心轉知家長持續觀察孩童的行為與情緒，如家長發現幼生身心疑有異常狀況、有輔導資源介入需求，教育局將提供家長及幼兒相關輔導資源等服務。

教育局說，案發後立即通知該中心所屬主管機關協助中心管理及輔導，並為落實負責人對其幼兒園管理責任，經調查該中心確實發生不當對待情事，依法裁處負責人最重6萬元罰鍰，以警惕其管理不周的行政責任。（編輯：陳政偉）1131129

#台北市
#教保員
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：