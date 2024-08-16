衛福部預防兒少性侵事件 擬修法成立認定委員會

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）北市幼兒園性侵案一審判28年，衛福部今天說，雖然幼兒園歸教育部管，但為預防發生於安親班等場域兒少性侵案事件，兒少法修法時，將一併討論是否納入成立認定委員會。

北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名女童，台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴毛男。台北地方法院今天判處毛畯珅有期徒刑28年，可上訴。

各界對於兒少性侵事件預防持續提出建言，有立法委員建議，在幼兒教育及照顧法中，應明定相關事件認定委員會組成比例。衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天接受媒體電訪說明，幼兒園及幼照法歸教育部管轄，但兒少性侵也可能發生在安親班、課後補習班等場域，行政處分適用兒童及少年福利與權益保障法（簡稱兒少法）處理。

認定委員會的作用，張秀鴛解釋，行政調查完畢後，為確保結果屬實、可信，後續將交由認定委員會判斷，但目前僅性騷擾防治法要求組成比例，在兒少法中沒有相關規定，因此各地方政府的做法不一。

她認為成立認定委員會是好的方向，這次兒少法將大幅度修法，可納入一併討論，未來是否明確規範教保、兒保、兒福等議題專家，以及家長、兒少團體參與比例，並依據屬性評估以增列條文或修正現有條文方式處理，讓兒少保護更周全。（編輯：李亨山）1130816