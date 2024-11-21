本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市再推20處文化點 暫離日常軌道探索台北秘境

2024/11/21 18:28（11/21 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市文化局推動文化小旅行，找來日本攝影師小林賢伍走入山中、河道及古蹟，以鏡頭捕捉16處精選文化點的慵懶及美好，21日起在松山文創園區推出攝影展「走故事的人」。中央社記者陳昱婷攝 113年11月21日
台北市文化局推動文化小旅行，找來日本攝影師小林賢伍走入山中、河道及古蹟，以鏡頭捕捉16處精選文化點的慵懶及美好，21日起在松山文創園區推出攝影展「走故事的人」。中央社記者陳昱婷攝 113年11月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市文化局今天新推出20處文化小旅行景點，文化局表示，透過探索這些場域，所有人都能藉由自己的旅行方式翻轉原本習以為常的台北樣貌，預計明年完成100處文化點。

邀請民眾探索不曾見過的台北景色，台北市文化局去年起推動文化小旅行，並在今年找來日本攝影師小林賢伍走入山中、河道及古蹟，以鏡頭捕捉16處文化點的慵懶及美好，打造「走故事的人」攝影展。

攝影展今天在松山文創園區開展，文化局同步公布第4波共20處新的文化點，包含中山堂及其館藏「水牛群像」、台北市定古蹟李臨秋故居、花卉試驗中心等，涵蓋歷史人文、自然生態、公共藝術等不同特色。

台北市副市長林奕華致詞表示，文化是一座城市的靈魂，而台北市每一處文化點都呈現不同階段、不同面貌的記憶，從繁華商圈到幽靜巷弄，從百年老屋到現代藝術，沒有設定任何框架，讓所有旅客都能在這座城市找到屬於自己的風格及步調。

台北市文化局長蔡詩萍則說，對他而言，文化小旅行就是找一個可以放空的地點，沈浸在當下的氛圍中感受歷史，也許發個呆後還能打個卡，「就是這麼簡單」。

至於是否有推薦的文化點，林奕華指出，台北偶戲館是集藝術及技藝於一身的場館，偶戲館的庫房還有開放預約導覽，老少咸宜。蔡詩萍則推薦五分港溪，雖然路途不容易，但彷彿熱帶雨林般的美景絕對值得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局表示，「走故事的人」攝影展即日起至12月23日在松山文創園區展出，民眾參與數位集章活動還能抽獎，有機會將小林賢伍精心準備的禮物帶回家，邀請民眾在忙碌的生活之餘，抽空看看不曾見過的台北景色。

文化局指出，目前已推出70處文化點，將逐步在明年完成100處，打破旅遊路線及遊程的既定框架，帶領民眾走入台北各處蘊藏精彩故事的角落，翻轉原本習以為常的都市樣貌。（編輯：張銘坤）1131121

#中山堂
#台北市
#台北市文化局長
#蔡詩萍
#李臨秋
#林奕華
#松山文創園區
林奕華
雙城論壇 林奕華：一定會辦可能11或12月舉行台北跨年晚會邀Energy、韓團Apink開唱 12月連4週辦市集暖身
蔡詩萍
人間國寶廖瓊枝提前慶90大壽 藝文界人士祝賀第11屆台北學研討會登場 林文一盼北市更有溫度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：