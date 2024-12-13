雙城論壇 北市警局：上海團住晶華擬妥維安勤務

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（中央社記者劉建邦台北13日電）雙城論壇17日登場，台北市警察局長李西河今天表示，上海方先遣工作團抵達北市，其他分團的人員將陸續抵台並入住晶華酒店，已掌握有支持及抗議團體的情資，有規劃維安勤務。

台北市議會警政衛生委員會今天下午開會審議台北市警察局預算案，李西河等警官列席備詢。國民黨台北市議員秦慧珠質詢提到，雙城論壇將於17日登場，警方是否有備妥維安勤務。

李西河答詢指出，上海方的先遣團已抵達台北，後續有7個分團將從今天起到16日止陸續抵達松山機場，將入住台北晶華酒店。

李西河在答詢期間發生插曲，他一開始提到上海團將入住「京華城」。秦慧珠聽聞後立即笑稱，難道是要住工地。

李西河才稱是一時口誤，並重申上海團要入住台北晶華酒店。

他接著指出，上海團吃飯地點將在台北圓山飯店，針對相關參訪地點都有規劃維安勤務，負責的警分局包含中山警分局、松山警分局、信義警分局，都已開過協調會並規劃勤務，15日將會再次開會盤點勤務規劃。

李西河說，針對雙城論壇的維安勤務一定會採取柔性低調的方式，不會讓活動發生任何火花，以執行順暢為最大原則。

秦慧珠詢問，是否有收到抗議情資。對此，李西河表示，有收到情資，包含歡迎及表達抗議的團體都有，已掌握情資，並在相關地點設置意見表達區，讓各自團體能夠表達意見。

她指出，此屆雙城論壇上海方抵台人員包含上海市副市長，據她了解好像此人沒到過台灣，因對台灣不熟悉且近期外部環境複雜，希望台北市警局要讓雙城論壇可穩當舉辦。

李西河表示，會全力以赴。（編輯：戴光育）1131213