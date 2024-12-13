雙城論壇傳陸委會未全團核發許可證 蔣萬安：應開大門走大路

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北上海雙城論壇將登場，傳陸委會未全團皆核發許可證，並未核發上海台辦主任及中媒。台北市長蔣萬安表示，很遺憾，應該要對台灣的民主韌性有信心、開大門走大路。

蔣萬安今天出席113年台北市國民小學教學評量研究中心揭牌及基本學力檢測20週年學術研討會，會前被堵訪時媒體詢問陸委會有無封殺上海台辦主任及中國媒體。

蔣萬安說，去年他率團去上海受到很好接待、順利交流市政，今年也希望用同等待客之道迎接上海團102人，讓上海團到北市進行市政交流，今天這個結果很遺憾，大家應該對台灣民主韌性有信心、開大門走大路。蔣萬安隨即進入會場。

台北市政府發言人殷瑋場外受訪時表示，目前了解到入台許可證只核發了90幾張，台灣平常對民主自由很有信心，但基於言論跟新聞自由的媒體團如果不能來，希望有好的理由，詳情靜待中央說明。

殷瑋說，目前沒有收到任何個別訪團成員需要補件的公文；而中央所謂以綜合標準評估中國大陸對台威嚇，希望中央明確解釋定義跟範圍。

媒體追問此事是否影響日後雙方互訪，殷瑋表示，這是中央要回答的，而北市理解台灣所處大環境困難，有時要踩穩立場、有時要促成對話，但在促成對話這一端「到底北市哪邊不夠誠意？」北市希望對話的想法盼獲陸委會支持、而陸委會日前也是這個態度，這個問題中央應該會有妥善說明。（編輯：李錫璋）1131213