本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
雙城論壇
新聞專題
雙城論壇1/67
首頁 / 政治

雙城論壇傳陸委會未全團核發許可證 蔣萬安：應開大門走大路

2024/12/13 11:35（12/13 12:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北上海雙城論壇將登場，傳陸委會未全團皆核發許可證。台北市長蔣萬安（中）13日受訪表示，很遺憾，應該要對台灣的民主韌性有信心、開大門走大路。中央社記者陳怡璇攝 113年12月13日
台北上海雙城論壇將登場，傳陸委會未全團皆核發許可證。台北市長蔣萬安（中）13日受訪表示，很遺憾，應該要對台灣的民主韌性有信心、開大門走大路。中央社記者陳怡璇攝 113年12月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北上海雙城論壇將登場，傳陸委會未全團皆核發許可證，並未核發上海台辦主任及中媒。台北市長蔣萬安表示，很遺憾，應該要對台灣的民主韌性有信心、開大門走大路。

蔣萬安今天出席113年台北市國民小學教學評量研究中心揭牌及基本學力檢測20週年學術研討會，會前被堵訪時媒體詢問陸委會有無封殺上海台辦主任及中國媒體。

蔣萬安說，去年他率團去上海受到很好接待、順利交流市政，今年也希望用同等待客之道迎接上海團102人，讓上海團到北市進行市政交流，今天這個結果很遺憾，大家應該對台灣民主韌性有信心、開大門走大路。蔣萬安隨即進入會場。

台北市政府發言人殷瑋場外受訪時表示，目前了解到入台許可證只核發了90幾張，台灣平常對民主自由很有信心，但基於言論跟新聞自由的媒體團如果不能來，希望有好的理由，詳情靜待中央說明。

殷瑋說，目前沒有收到任何個別訪團成員需要補件的公文；而中央所謂以綜合標準評估中國大陸對台威嚇，希望中央明確解釋定義跟範圍。

媒體追問此事是否影響日後雙方互訪，殷瑋表示，這是中央要回答的，而北市理解台灣所處大環境困難，有時要踩穩立場、有時要促成對話，但在促成對話這一端「到底北市哪邊不夠誠意？」北市希望對話的想法盼獲陸委會支持、而陸委會日前也是這個態度，這個問題中央應該會有妥善說明。（編輯：李錫璋）1131213

#上海
#台北市
#台灣
#陸委會
#蔣萬安
#雙城論壇
#台北市政府
#殷瑋
延伸閱讀
蔣萬安問辦雙城論壇但書定義 陸委會：非單一指標上海訪團來台有條件 陸委會：釋出最大善意雙城論壇 陸學者：探索兩岸交流模式海巡：中國9艘海警船襲擾海域已駛離 全程嚴密監控
蔣萬安
在野擬否決挺廢死大法官被提名人 綠盼超越政黨立場雙城論壇同意舉辦但書 蔣萬安盼陸委會說明
殷瑋
北市母女疑遭詐騙輕生 蔣萬安要求重新議處員警北市府：上海訪團16日抵台 17日出席雙城論壇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
上海訪團來台有條件 陸委會：釋出最大善意
105
更多編輯台推薦新聞：