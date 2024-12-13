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雙城論壇上海台辦主任不被允來台 陸委會：抗議懲獨22條

2024/12/13 13:33（12/13 13:53 更新）
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示意圖。（中央社製圖）
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（中央社記者李雅雯台北13日電）雙城論壇將於17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名陸媒申請來台審核未過。陸委會回應，國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台，藉此表達抗議與不滿。

上海訪團102人申請來台參與台北上海城市論壇（雙城論壇），上海台辦主任金梅與9名陸媒申請來台審核未過。台北市長蔣萬安表示，對於這個結果感到很遺憾，大家應該對台灣民主韌性有信心、開大門走大路。

大陸委員會（陸委會）13日透過書面表示，在中國大陸國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）、設立舉報專線等極不友善行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，對於在陸與赴陸民眾構成嚴重人身安全風險。

陸委會強調，對於對岸這些作為，政府不可能坐視不管，除了積極呼籲民眾審慎評估赴陸風險外，對於對岸涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以此表達抗議和不滿，同時要求應與台灣民選政府溝通對話。

蔣萬安對於上海訪團申請來台未能全團審核通過感到遺憾，陸委會回應，在中共加強對台文攻武嚇情況下，國際社會持續關切台海與區域嚴峻局勢，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」審酌。

關於有陸媒申請隨上海訪團來台與會雙城論壇審核未過一事，陸委會認為，這與雙城論壇舉辦的關聯性不高，目前陸媒在台駐點記者共計8家、12人，已可充分進行採訪事宜。（編輯：周慧盈）1131213

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