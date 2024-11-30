兩岸觀光卡關 陸委會：對岸不放行陸客來台

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國大陸國台辦昨於深夜批評兩岸觀光旅遊受阻問題在民進黨。陸委會回應，對岸用似是而非理由歸責台灣，陸客迄今無法來台觀光旅遊，事實是對岸不放行來台。

大陸委員會（陸委會）30日透過新聞參考資料回應中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）新聞稿。陸委會強調，對岸說法毫無新意，一味地企圖以似是而非理由，將其未開放陸客來台觀光事實歸責台灣。

陸委會表示，台灣政府對於民眾赴陸未加以限制，旅行社組團赴陸迄今也持續出團，依觀光署統計，今年3至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。

陸委會提到，由於對岸迄今未開放陸客來台觀光，今年1至9月台灣民眾赴陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅有28.5萬人次，台灣民眾赴陸是大陸人士來台人次7.2倍；陸客迄今無法來台，事實是對岸不放陸客來台。

陸委會認為，倘若對岸有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，例如先前提出，必須在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復福建居民赴台團體旅遊，現在又要求取消禁團令、撤除兩岸人員往來交流限制等。

陸委會提到，在台灣完成不斷被疊加的要求後，對岸也僅是「積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」，也就是說，是否開放或還有其他條件，完全由對岸決定，在這種情況下，很難相信對岸有開放陸客來台觀光的誠意。

陸委會重申，政府推動兩岸健康有序交流，歡迎陸客來台觀光、推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變；應對對岸發布「懲獨22條」，維護台灣民眾赴陸旅遊安全的前提也不會改變。

陸委會強調，台灣對於陸客來台觀光已經做好相關準備，只要開放即可實施，呼籲對岸不要再掩蓋事實，應該加快、加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。

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國台辦昨天深夜透過「答記者問」表示，民進黨無視台灣旅遊業和民眾訴求，拒不解除「禁團令」，對於全面恢復兩岸客運直航的呼籲也不回應，還發布赴陸橙色旅遊警戒，「事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局」。

國台辦指出，只要取消禁團令，撇除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。（編輯：周慧盈）1131130