上海訪團來台有條件 陸委會：釋出最大善意

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（中央社記者李雅雯台北12日電）雙城論壇將於17日舉辦，陸委會原則同意上海訪團來台，不過有附加但書。陸委會今天強調，絕對盡到最大善意，倘若不得已做了決定（指取消來台許可），也是由中央政府負責。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑昨天表示，為了營造兩岸關係和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加台北上海城市論壇（雙城論壇）。

梁文傑附加但書。他說，不過也與台北市政府溝通、確認，如果這段期間中共對台施壓的情勢惡化，台北市政府將會配合中央政府的決定，隨時延後活動。

台北市長蔣萬安今天上午接受媒體訪問時表示，台北市政府會與陸委會保持聯繫與溝通，也希望陸委會可以進一步地說明「惡化」的定義與範圍。

梁文傑回應，「我們絕對盡到最大的善意。中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心」。

台北市政府規劃在17日舉辦「2024台北上海城市論壇」，論壇主題為「智慧治理、永續未來」。

台北市、上海市從2010年起每年輪流舉辦論壇與互訪，今年為第15屆，依例輪到台北市政府主辦。（編輯：吳柏緯）1131212