雙城論壇 陸學者：探索兩岸交流模式

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（中央社記者李雅雯台北12日電）台北上海城市論壇（雙城論壇）將於17日舉行。大陸學者認為，雙城論壇是探索兩岸交流模式的基礎，不管兩岸情勢如何複雜，雙城論壇都會持續舉辦下去。

台北市政府規劃在17日舉辦「2024台北上海城市論壇」，論壇主題為「智慧治理、永續未來」。台北市、上海市從2010年起每年輪流舉辦論壇與互訪，今年為第15屆，依例輪到台北市政府主辦。

上觀新聞12日報導指出，雙城論壇促進城市相互學習，上海市從台北市學到垃圾分類、市民熱線服務等；台北市從上海市學習「走出去」。報導引述多名引述數名專家學者意見解析雙城論壇舉辦的意義。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元表示，兩岸關係持續緊張，上海市、台北市的城市交流正在實踐「兩岸一家親」理念，促進雙城經濟合作，為兩岸關係和平發展提供保障；兩座城市在不少領域有互補性，合作空間大。

上海東亞研究所所長王海良觀察，台北市民規劃到訪大陸，大多第一選擇會到上海市，或把上海市視作第一站；上海市民前往台灣，也會以台北市做為第一站，一條無形的線早已把兩座城市連在一起。

「不論兩岸形勢如何複雜，我相信雙城論壇都會繼續舉辦下去」，王海良強調，雙城論壇框架下的交流合作會持續進行，過往簽約專案也會繼續推動，這是雙城論壇的定位、屬性和品質決定的，也是兩地市民的利益、意志與願望決定的。

上海市公共關係研究院副院長李秘指出，奠基於雙城論壇，「我們也在探索兩岸交流模式」。他認為，目前城市交流在兩岸交流中有重要作用，未來城市交流的作用會愈來愈大；另一方面，還是要找準切入點、找對交流內容。

李秘提到，雙城論壇也在探索兩岸融合發展新路，從最初取長補短、優勢互補，到現在走向同題共答、共同發展，這是探索融合發展新樣態；雙城已經建立穩定緊密關係，客觀為推動兩岸城市融合發展，這是探索融合發展新領域。

大陸委員會（陸委會）11日對外宣布，政府願意釋出最大善意，同意雙城論壇上海訪團來台，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化；倘若再有惡化情事，將隨時要求台北市政府延後雙城論壇活動。（編輯：吳柏緯）1131212