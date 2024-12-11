雙城論壇 陸委會：若對台施壓惡化將要求延後

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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，倘若中共對台施壓情況惡化，將隨時要求台北市政府延後雙城論壇活動，關於「惡化」定義與判斷，將會考量各式因素，不會用單一指標。

大陸委員會（陸委會）11日下午4時召開例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑今天宣布，有但書同意雙城論壇上海訪團來台；倘若從現在起到雙城論壇舉辦期間，中共對台施壓情況惡化，將隨時要求台北市政府延後雙城論壇活動。

梁文傑表示，中共對台策略為「一手交流、一手武嚇」，在共機、共艦擴大擾台情況下，有與台北市政府討論，是不是還適合迎接中共官員來訪；雙城論壇從2010年以來辦了14屆，中共對台野心不變，侵擾則是變本加厲。

梁文傑強調，為了營造兩岸關係和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇；不過也與台北市政府溝通、確認，如果這段期間中共對台施壓的情勢惡化，台北市政府將會配合中央政府的決定，隨時延後活動。

關於「惡化」的定義與判斷，梁文傑回應，將會考量各式因素，不會用單一指標，倘若論壇已經在進行中，依舊發生了不想看到的狀況，政府將會做適當的處理，台北市政府也會配合。

他說，兩岸來往這麼多年，彼此知道在對方領域上，「能夠說什麼話、不能說什麼話」；希望對方符合做客之道，台北市政府作為邀請單位，負起邀請單位的責任，中央政府也會善盡待客之道。

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梁文傑說明，目前台北市政府所提出的上海訪團名單大部分已經同意，有部分人員尚待補齊文件後才會發證；由於雙城論壇規劃17日舉辦，台北市政府4日送件，時間上很趕，建議補件是愈快愈好。

梁文傑坦言，中共對台操作兩手策略，所謂的「交流會增進互相理解」實際上是改變不了中共的本質與對台目標，所以必須對於中共的種種活動保持高度警覺，這些都是有理由的。（編輯：謝怡璇）1131211