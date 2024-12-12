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雙城論壇同意舉辦但書 蔣萬安盼陸委會說明

2024/12/12 12:13
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）雙城論壇上海訪團來台，陸委會表示若中國施壓惡化將要求延後；台北市長蔣萬安說希望有更清楚說明，北市會跟陸委會持續溝通與密切聯繫，也還沒收到成員要補件的公文。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，政府願意釋出最大善意，暫且同意台北上海城市論壇（雙城論壇）上海訪團來台，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化。

蔣萬安今出席KKCompany研討會被媒體堵訪，被問到雙城論壇名單要補件，是否已掌握時表示，還沒收到陸委會對訪團成員要求補件的公文，期待上海團102人可以成行來市政交流。

媒體問陸委會說若中國施壓惡化將要求延後，蔣萬安說昨天才知道此事，相關定義跟範圍要等陸委會進一步說明，北市會跟陸委會保持聯繫跟密切溝通。

蔣萬安說，陸委會同意雙城論壇在北市舉辦，看到陸委會認同北市堅持要辦的立場，就是兩岸越困難越需要溝通交流；北市立場就是堅持舉辦，依照中央核定的日期12月17日，盡地主之誼招待上海團。

蔣萬安重申「交流比不交流好」、「增加了解比增加誤解好」，北市的立場很清楚，陸委會原則上同意，希望共同努力促進兩岸和平。（編輯：張銘坤）1131212

蔣萬安
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