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共軍近30年最大規模海上行動 國安人士分析未宣布演習4原因

2024/12/10 21:34（12/10 21:53 更新）
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圖為今年5月海軍馬公軍艦官兵監控共艦西安軍艦。（國防部提供）
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（中央社記者溫貴香台北10日電）中國解放軍近日大量調動機艦，國安人士今天表示，這是1996年以來最大規模海上軍事行動，逾90艘海警、海軍的建置，動員部署已長達70天之久，卻遲遲沒有宣布演習，歸納有4個原因。

國安人士晚間表示，關於中國近日的軍事部署，1996年以來最大規模海上軍事行動，參加單位中國北部東部南部戰區，超過90艘，各種建制，包括海警、海軍。該人士說，相關部署是針對島鏈內所有各方，這樣的規模前後會需要70天時間。

另一方面，國安人士說，中國以總統賴清德出訪只是藉口，台灣只是理由，真正目的基本上就是創造島鏈內，為中國所控制，趕在美國新舊政權交接期做出戰略威懾跟態勢。

該人士分析，綜合過去幾天行為，海軍模擬攻擊船團、飛機模擬攻擊水面艦或地面目標，以及中國萬噸級海警2901等，但最近海象很差，小噸位的會很辛苦，海警演練攔檢航運等干擾動作，海軍負責攻擊船團，海警干擾封鎖航線的演練。

國安人士表示，但這次弔詭的是，中國至今沒有宣布演習。卻讓數千名海軍官兵在海象很差的情形下，在海面上搖，這是一場開不了口的演習。

中國出動數千名海軍卻沒有宣布演習，國安人士表示，主要有幾部分，第一，需達70天的部署，因此很清楚與賴總統出訪無關，提台灣只是藉口，目標對付的是明年1月20日美政權交接以前，要做一些動作，衝撞的是區域各方，否則不需要在東海跟南海大規模部署。

遲遲沒有宣布軍演、一定有開不了口的原因，國安人士說，一方面在1月20日前要對美國畫線的動作，但考量敘利亞等國際情勢變化，一邊要史上最大規模海上行動，這會是中間第一個開不了口的理由。

該人士表示，12月是中國對台統戰最高峰，兩岸企業家峰會要重建中國紅色供應鏈，要吸引台商回去中國投資，大方向要解決中國經濟問題，接著是中國經濟工作會議，一邊要做交流，下週開始雙城論壇的團就來了。

國安人士說，第二是若此時軍演，今年底最重要兩個統戰活動，會被涵蓋在軍事威脅下，例如馬龍團，台灣人心裡已經其實非常根深柢固，中國形塑想要交流、民進黨擋交流，但是到底是民進黨擋交流還是假的善意，到底是兩手策略，一手軟一手硬，但整體看起來，中國很難宣布，這是不是軍演。

第三部分，從時間軸研判，國安人士表示，坦白說，中國一定要反應台灣的元首出訪，最可能是週五晚上或週六早上，偏偏這3天天氣特別不好，但是離開這3天，又離出訪這件事越來越遠，越來越成立不了理由，且離企業家峰會跟雙城論壇越來越近，成為第三個不好開口的理由。

第四個是中共中央軍委委員、政治部主任苗華，國安人士表示，這次共軍內打貪清洗，從火箭軍，到裝備部，開始進入海軍序列，中國過去經驗來說，每次有類似事情，就是讓官兵在外面，不要回營區裡想東想西，「寧願放海軍在海上搖，不要在陸地上讓軍心搖」。

國安人士說，而對於中國這麼大規模「海上部署」，這遠遠超過利劍系列，也超過美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）那次，強度有沒有用飛彈是其次，但規模是最大。（編輯：林興盟）1131210

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