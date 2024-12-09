中共台海等海域部署90艘艦艇2/3為軍艦 規模勝前2次聯合利劍軍演
（中央社台北9日綜合外電報導）台灣高階安全官員告訴路透社，中國目前在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約2/3為軍艦。安全消息人士表示，這次部署規模更勝於前兩次。
空域保留區
空域保留區指特定空域範圍，預留給特定的航空活動用途。這些空域通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用，其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。
針對空域保留區用途，可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。而空域保留區再分「永久保留區」、「臨時保留區」，進入得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。
安全消息人士告訴路透社，針對總統賴清德近期出訪南太平洋友邦，過境夏威夷和關島，預料中國將發動另一波軍演。
今年稍早中國曾展開2024利劍A與2024利劍B的軍演，未具名的台灣安全官員指出，這回中國海軍與海警部署的規模較前兩次軍演更大。
消息人士透露：「他們（中國）首度針對整個島鏈。」他指的是北起日本群島、經台灣向南延伸至菲律賓及婆羅洲的第一島鏈。
消息人士還說：「其目的是藉由占據有利位置以控制島鏈的內側，以達到全面軍事威懾。」
台灣軍方指出，台灣各戰略要地已啟動「戰備操演」，台灣的海軍艦艇與海巡船隻正密切監控共軍動態。
另據國防部發布的新聞稿，運用聯合情監偵手段，國軍將同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131209
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