中共台海等海域部署90艘艦艇2/3為軍艦 規模勝前2次聯合利劍軍演

空域保留區

空域保留區指特定空域範圍，預留給特定的航空活動用途。這些空域通常根據國家或國際航空管理機構的規定設立，並僅供特定的航空活動或運營使用，其他航空器在未經批准的情況下不得進入，與限制空域相比，保留區可能具有更靈活規範，且不一定涉高風險或危險活動，但依然需要經過批准才能進入。

針對空域保留區用途，可能包括軍事國防、商業與民用、特殊用途（例如氣象、科研）、緊急救援、航展或比賽。而空域保留區再分「永久保留區」、「臨時保留區」，進入得先事先申請、協調進入，例如SpaceX發射火箭時，便會劃設空域保留區，目的是確保安全，為航空管理的必要。