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中共匿蹤戰機殲35A亮相 專家籲檢視國軍空防能力

2024/12/4 18:55
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（中央社記者吳書緯台北4日電）中共今年於珠海航展，展出匿蹤戰機「殲35A」等新戰機。國防院副研究員舒孝煌分析指出，國軍戰機與空防系統將難以應付未來空中威脅，除設法籌獲第5代戰機，應檢討防空系統應對低雷達截面積（RCS）目標時，武器是否有效。

國防部智庫、國防安全研究院副研究員舒孝煌近日以「15屆珠海航展展出中共新戰機意涵」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

舒孝煌指出，珠海航展亮相的新5代戰機殲35A，與2年前公開亮相的殲35相比，由機翼、起落架等設計觀察，顯然是同一型戰機衍生的空軍型與海軍型，而殲35的起源應是2012年研發的FC-31，顯示研發殲35的瀋陽飛機工業集團，可能已花10年以上時間與資源研發此一海空軍通用型戰機。

舒孝煌表示，殲35構型貌似瘦身的美國F-35戰機，從外觀研判，由於其機身中段外型設計明顯比F-35扁平，而中共沒有像西方國家大舉發展匿蹤戰機的經驗，短期內要立刻獲得成果，使用模仿或是竊取西方的智慧財產權成為「彎道超車」的唯一途徑。

針對未來殲35角色，舒孝煌指出，珠海航展亮相的殲35A僅進行短暫飛行表演，顯示應是原型機，但研判相較於大型、成本也較高的殲20，有一型成本較低，中型的補充型戰機十分合理，研判2035年中共將全面淘汰第4代戰機，組成以第5代戰機殲20、殲35為主力，第6代戰機為輔的空軍，與美國及其盟國空軍進行全面的對抗。

舒孝煌表示，國軍現役戰機與空防系統將難應付未來空中威脅，因此需思考如何因應未來空防威脅，仍應設法籌獲或採購5代戰機，全面檢視現有防空系統，並檢討對應低RCS值目標時，現有雷達導引的武器是否仍有效，並發展新型武器、加快部署自主化無人系統腳步，化劣勢為優勢。

此外，國防大學中共軍事事務研究所副教授陳育正今天以「中共2024年珠海航展公布新式無人水面艦之軍事意涵」為題，撰寫時事評析刊登於中共研究雜誌社官網。

陳育正表示，珠海航展公開展示的「虎鯨號」（JARI-USV-A）大型無人水面艦，以三體船設計，目的是降低雷達橫截面，以提高匿蹤性能，配備有垂直發射系統可執行火力打擊、防空反導、反潛作戰等任務外，還能搭載無人機和水下無人潛航器，實施跨域立體作戰。

針對虎鯨號無人艦所代表的意涵，陳育正分析，首先為高隱蔽性與自主作戰能力，將顯著增強中共在近海及遠海區域的軍事優勢，其次是可能進一步提升共軍的跨域聯合作戰潛力，將能使共軍在更廣泛的範圍進行遠距離偵察，並與不同載臺聯合提供中繼訊號，從而增強遠火打擊的精確性。

陳育正指出，中共曾利用大型無人機、珠海雲無人科研母船等方式，在國軍軍事演習期間接近或騷擾台灣海空域，未來虎鯨號也可能在台灣周邊海域活動，因此有必要加以留意。（編輯：蘇龍麒）1131204

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