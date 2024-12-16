美學者：台灣公布共軍侵擾資訊不足 全球許多人批評

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（中央社記者石秀娟賓州15日專電）中共軍機近年持續擾台，國防部也公布相關動態。但美國學者善學指出，國防部已不公布擾台的中共戰機機型及飛行路徑，中、英文版的數字不一，英文版也沒有地圖，全球許多人都在批評。

關於美國學者善學（Thomas Shattuck）的評論，截至發稿時間為止，國防部尚未有回應。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學長期研究兩岸議題，近期與追蹤解放軍動態的PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）共同撰文，分析解放軍這4年對台軍事行動的演變。

這篇刊登在「外交政策研究所」（FPRI）的文章探討解放軍自2020年來在台灣周邊的行為模式、活動強度和重點，也提到國防部提供相關訊息的不足，建議台灣的資訊分享應更透明，國際社會才不會淡化中共對台的威脅。

善學13日接受中央社專訪時指出，寫這篇文章之際大約是國防部開始提供共軍在台海周邊動態資訊的4週年。他這幾年利用各種機會和場合直言批評，呼籲台灣改善相關資訊的透明度，但國防部公布的資訊，不論數量或質量都在退步。

他說：「自2020年以來，國防部對外提供的公開資訊有許多改變。最初，報告中有一張地圖，詳細追蹤每架飛機或每個編隊的飛行路徑，讓我們能具體知道它們的行進方向以及機型。如今，我們已無法獲知這些細節。」

善學也說，國防部有時會通報中共的空飄氣球，有時則不會。

他並指出，國防部也停止公布實際影像，今年初發生金門事件時，台灣有公布照片，但現在多透過電腦技術繪製圖示，不再呈現實際發生的威脅。「原本能看到有尾號標記的軍機照片，後來改成了檔案照，現在甚至完全沒有任何影像。」

善學進一步指出，國防部公布共軍在台海周邊動態的英文資訊也不完整，中文版有示意地圖，英文版的網頁已不再提供地圖。另外，仔細檢視各則訊息，有時候中、英文版的數字對不上，雖然累計4年下來，總差距也許不到20架次飛機，但如果在日常報告是用兩種語言講述兩個不同的故事，那就是很大的問題。

善學說，國防部在幾個月前，新增解放軍戰機活動的大致座標、及發生的時間點，這些是比較新的資訊，也比以前好，但仍沒有戰機的機型。「根據機種，我們可以推測這個任務的目的、他們在演練什麼。但現在我們做不到了。」

善學、路易斯在文章指出，國防部4年前開始發布這些報告時，這個透明化舉措堪稱創新，報告記錄解放軍在東亞地區的軍事行動，為各國政府及其領導人提供支持台灣的理由。現在其他同樣面臨中國壓力的國家，如日本和菲律賓，也開始發布類似資訊，台灣在爭取國際關注或曝光度上，面臨競爭。

善學表示，相較於菲律賓能提供其船隻在南海遭到中共船隻撞擊的影像，台灣要拍到具體的畫面並賦予飛機在雲中飛行的明確意義，的確相當困難。

「但如果改變公開資訊的方式，而沒有明確原因，且分享的內容減少，可能會讓威脅看起來不那麼嚴重。或許台灣民眾會因此不那麼關注，美國民眾也可能不再那麼關心。而主要的國際媒體，可能也不會再多報導這個議題。」

善學、路易斯的文章將解放軍這4年對台威脅的演變分爲5個階段。

第一階段自2020年9月至2022年7月，共機主要侵擾台灣防空識別區的西南區域；第二階段自時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的2022年8月至去年3月，共機頻繁越過海峽中線，意圖凸顯不認同海峽中線存在的立場。

第三階段自去年4月時任總統的蔡英文訪美會晤時任眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）至去年11月，除共機定期跨越海峽中線，也看到更大規模的海軍行動；第四階段自去年12月至今年4月，中共因台灣選舉而降溫。

總統賴清德5月就職至今則是第五階段。善學指出，從今年5月至9月，台灣已追蹤到1400次的共機入侵防空識別區，這個數字已超過2023年的總和；共軍今年也舉行聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B演習、及上週在第一島鏈的軍演。

善學說，在這五個階段中，解放軍對台灣的軍事壓力和脅迫產生巨大變化。「過去，台灣外島的周邊沒有發生過海警船的侵入行動，而現在這類事件已經出現。過去也從未有過如此規模的第一島鏈軍演，現在也出現。」

善學指出，今年美、日、菲召開三方峰會。菲律賓若沒有派攝影團隊紀錄在南海的衝撞及攻擊行為，是否仍有這場峰會，這是假設性的推測，其實無法斷言，但紀錄威脅並將其呈現出來，確實讓中國面臨國際壓力，也讓中國願意上談判桌。

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善學說，台灣一直沒有改善相關資訊的透明度，全世界有許多人都有抱怨，台灣也有人批評，儘管大家對於該分享什麼及如何分享等細節的看法不同，但都一致認為，國防部公開分享的資訊不僅變少，品質也變差。

他說：「台灣在（共軍擾台）這件事開始發生時，曾獲得大量支持與媒體關注。但至少在美國，現在這已經不再被認為是件大事了，因為我們不知道發生了什麼。我會強烈建議國防部重新考慮它所分享的資訊內容。」（編輯：高照芬）1131216