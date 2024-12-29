21架次共機陸續出海活動 16架次上午起越中線擾台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北29日電）國防部今天表示，自上午9時50分起，21架次共機陸續出海活動，其中16架次逾越台海中線侵擾台灣北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部下午發布新聞稿表示，自上午9時50分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動；其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部上午9時發布的共機艦動態指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機5架次（其中3架逾越台灣海峽中線侵擾北部與西南空域）及共艦5艘。（編輯：蘇志宗）1131229