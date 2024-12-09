共軍浙江福建一帶設7處空域保留區 國軍高度戒備同步戰備操演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北9日電）國防部今天表示，共軍宣布今天起至11日，於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部已完成應變中心開設、保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練。

國防部中午發布新聞稿表示，針對共軍宣布今天起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

國防部指出，運用聯合情監偵手段，國軍將同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部說明，因應共軍相關行動，國防部同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素於戰術位置實施演練；各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等船艦活動，與海巡署密切合作、有效應對。

國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日韓、菲律賓及台灣周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數，對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。（編輯：翟思嘉）1131209