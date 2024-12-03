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海軍：潛艦國造明年編20億 用於船廠簽約裝備生效

2024/12/3 14:46（12/3 15:06 更新）
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圖為國造潛艦海鯤軍艦2月泊港測試拖帶進塢，半截船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日
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（中央社記者吳書緯台北3日電）海軍於民國114年預算編列海鯤號潛艦後續艦預算20億餘元，不過，國民黨立委徐巧芯提案刪除17億餘元。海軍今天指出，明年編列20億餘元主要用於2部分，包括計畫推動所需作業費與裝備生效款2億餘元，以及船廠簽約17億餘元。

海軍於民國114年度國防預算書指出，「潛艦國造第3階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」，總預算新台幣2840億8080萬元，自114年執行至127年、共14年，114年編列預算20億餘元。徐巧芯日前提案刪除明年預算17億餘元，僅留2億元作為明年先期簽約預算。

國防部今天舉行例行記者會，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍明年編列海鯤號潛艦後續艦預算20億餘元，作為合約生效款，其中包括計畫推動所需的作業費與裝備生效款2億餘元，以及船廠簽約17億餘元。

邱俊榮說，會等海鯤號明年通過測評後才動支預算，海軍會持續與立委溝通，讓預算獲得支持。

外傳因應中共對台灰色作戰，政府研議將海巡署共12艘的安平級海巡艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務。邱俊榮表示，目前海軍與海巡沒有這項規劃。（編輯：謝佳珍）1131203

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